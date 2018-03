Brandstiftung löste Feuer im Gewerbepark Marratxí auf Mallorca aus

Brandstiftung hat den Großbrand im Gewerbegebiet von Marratxí ausgelöst, bei dem im November mehrere Werkhallen niedergebrannt waren. Das ist das abschließende Ergebnis der Ermittlungen durch die Guardia Civil, die am Dienstag (13.3.) bekannt wurden. Die Polizei fand Hinweise auf Brandbeschleuniger am Brandherd in der Werkhalle zum Bedrucken von T-Shirts, von der die Flammen auf weitere Hallen übergriffen.

Unklar ist nach wie vor, wer das Feuer gelegt haben könnte und welches Motiv es für die Brandstiftung mit Millionenschaden gab. Das Feuer war am 18. November gegen 13 Uhr entdeckt worden. Die Druckerei Samarretes Mallorca im Carrer Licorers des Gewerbegebiets brannte samt Lager komplett aus, neun weitere angrenzende Gebäude - darunter eine Autowerkstatt und ein Souvenir-Großhandel - wurden teilweise schwer beschädigt. Die gewaltige Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. Die Feuerwehr brauchte 19 Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. /tg