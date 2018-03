Bürgermeister beraten auf Mallorca über Maßnahmen gegen Saufgelage

Bei den Fiestas auf Mallorca sollen künftig zusätzliche Regeln gelten, um unkontrollierte Saufgelage unter Jugendlichen zu verhindern. Ein entsprechendes Abkommen verabschiedete der balearische Gemeindetag (Federació d'Entitats Locals de Balears, Felib) bei einem Treffen am Donnerstag (15.3.) in Palma de Mallorca. Dabei handelt es sich um eine Verordnung, die nach und nach in den einzelnen Kommunen der Inseln verabschiedet werden soll.

Das Sozialinstitut des Inselrats IMAS will die Bevölkerung in Kursen für den verantwortungsbewussten Ausschank an Jugendliche sensibilisieren. Geplant ist, dass bei den Straßenfeiern nur diejenigen Bars und Institutionen im öffentlichen Raum Alkohol ausschenken dürfen, die mehrere Personen zu diesen Sensibilisierungskursen geschickt haben.

Neben den Angeboten sieht die Verordnung auch Strafen vor. Dabei steht der unerlaubte Ausschank von Alkohol an Minderjährige im Vordergrund. Die Kommunen sollen den Text zunächst beraten, diskutieren und eventuelle Verbesserungsvorschläge machen. Den Rathäusern werde mit der Verordnung auch ein Instrument an die Hand gegeben, den Genuss von Alkohol zu verbieten. Das Hauptaugenmerk soll aber auf den Verkauf von Alkohol sowie das Werben für Saufgelage gerichtet werden.

International für Schlagzeien sorgten die Versuche der Küstenorte der Insel, den Alkoholkonsum an den Stränden und Wohngebieten in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig versucht die Rathäuser auf Mallorca aber auch die Trinkgelage von Einheimischen zu kontrollieren, die immer wieder zu Alkoholvergiftungen und anderen Komplikationen führen. /tg