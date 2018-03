Palma de Mallorca will 78 Traditionslokale schützen

Insgesamt 78 Traditionslokale sollen nach Willen der Stadtverwaltung Palma de Mallorca geschützt werden. Das gab die Stadtgverwaltung bekannt, nachdem die Prüfungsphase abgeschlossen worden ist. Im Januar war eine vorläufige Liste von 65 Lokalen präsentiert worden.

Hinzu kommen noch folgende weitere Geschäfte und Einrichtungen: Perruqueria Vich, Bar Mónaco, Gilet Oficina, Estarellas Sabates, La Filadora, Los oficios terrestres, Quesada Decoración, Mercería Duran, Xurreria Rosaleda, Calçats Neus Palou, Ràdio Buades, Mesquida Calzados y Complementos, Xocolat und Cristaleria Artís Fiol.

Für die Aufnahme in die Liste müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden. Dabei geht es um das Alter - ist das Geschäft älter als 75 Jahre? - um ein kommerzielles, historisches, soziales oder materielles Alleinstellungsmerkmal sowie die Frage, inwieweit die Architektur denkmalgeschützte Elemente enthält. Die in der Liste aufgenommenen Lokale müssen mindestens eines dieser Kriterien erfüllen.

Der Katalog muss noch vom Stadtrat verabschiedet werden. Neben steuerlichen und finanziellen Maßnahmen dürfte es auch darum gehen, den Katalog speziell bei Urlaubern zu bewerben, unter anderem sollen spezielle Stadtführungen angeboten werden. Ziel: Statt in Filialen von Handelskonzernen, die es überall gibt, sollen die Besucher ihre Mitbringsel in den Traditionsläden erstehen.

In den vergangenen Monaten haben eine Reihe von Traditionsläden geschlossen. Nach dem emblematischen Café Lírico, dem Traditions-Schreibwarengeschäft Casa Roca und den Kurzwarenläden Casa Bet und Casa Tarongí machte vergangenes Jahr auch die Bar Cristal dicht - wobei ein deutscher Unternehmer nun unter neuem Vorzeichen die Wiedereröffnung des Lokals plant.

Für die Entwicklung werden vor allem die rasant steigenden Mieten und Immobilienpreise im Zentrum der Stadt verantwortlich gemacht, die sich vorwiegend große Ketten, exklusive Hotels oder Investoren von Luxusimmobilien leisten können.

Folgende Lokale standen bereits in der ursprünglichen Liste:

