Windig, aber nur vereinzelt Regenfälle auf Mallorca

Cala Ratjada zeigt sich am Samstag (17.3.) von seiner schönen Seite.

Cala Ratjada zeigt sich am Samstag (17.3.) von seiner schönen Seite. Foto: MZ Livecam

Die Teilnehmer des Galatzó Trails auf Mallorca können aufatmen. Die Wetterprognose für den Sonntag (18.3.) hat sich geändert. Statt kaltem Regenwetter soll es bei milden Temperaturen höchstens vereinzelt regnen. Für die Athleten, die einen Marathon durch die mallorquinischen Berge laufen, vielleicht sogar eine willkommene Abwechslung.

Zum Samstagabend (17.3.) zieht der Himmel langsam zu und der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert örtliche Schauer. In der Nacht wird es bei 6 Grad kühl. Zudem weht ein zum Teil starker Wind aus westlicher Richtung.

Aemet hat ab 18 Uhr die Warnstufe Gelb ausgegeben und warnt vor hohem Wellengang im Süden und Osten der Insel.

Rot, Orange, Gelb: die Warnstufen des Wetterdienstes

Der Sonntag startet trocken. Das Thermometer erreicht 15 Grad in Palma de Mallorca, 16 in Felanitx und 13 in Calvià. Nur die langsamen Marathonläufer des Galatzó Trails könnten nass werden. Ab 18 Uhr herrscht eine Regenwahrscheinlichkeit von 35 Prozent. /rp