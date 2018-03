Cursach-Gruppe: Bei Megapark-Schließung droht Insolvenz

Die möglicherweise drohende Schließung des Megaparks an der Playa de Palma durch die Stadtverwaltung sorgt für mächtig Wirbel auf Mallorca. Die betreibende Unternehmensgruppe Cursach warnt nun vor einer drohenden Insolvenz, sollte das Rathaus dem wichtigsten Betrieb des Konzerns die Betriebsgenehmigung verweigern. Das teilte der Konzern am Montag (19.3.) in einer Presseerklärung mit.

Hintergrund: "Die Akte Megapark ist ein Dauerbrenner"

Man habe am Dienstag (13.3.) offiziell drohende Insolvenz angemeldet. Das spanische Insolvenzrecht sieht die Möglichkeit vor, als eine Art Vorstufe des Konkurses einen sogenannten "pre-concurso de acreedores" anzumelden. Dieser Vorkonkurs führt zu einer dreimonatigen Verhandlungsfrist mit den Gläubigern.

Allerdings drohe diese Zahlungsunfähigkeit nur für den Fall, dass der am Freitag (16.3.) zur Saison eröffnete Megapark geschlossen werden sollte. "Trotz der guten Resultate der vergangenen Jahre musste die Gruppe diesen Schritt gehen, weil das Risiko besteht, dass in der beginnenden Saison zwei ihrer Geschäfte (Megapark und Megasport) komplett oder teilweise vom Rathaus Palma geschlossen werden", heißt es in der Mitteilung. Und weiter: "Die Geschäftsführung der Cursach-Gruppe möchte allen Zulieferbetrieben und den Geldinstituten für das entgegengebrachte Vertrauen danken sowie den Angestellten für das Verständnis und die Geschlossenheit."

Hintergrund: Discokönig Cursach sitzt seit einem Jahr hinter Gittern

Man hoffe darauf, dass man "sinnvolle und ausgewogene Lösungen" finden werde, um den normalen Betrieb der Gruppe zu ermöglichen und so "den Erhalt von 1.700 Arbeitsplätzen während der Hochsaison" sicherzustellen. "Wir wiederholen, dass die Resultate der Cursach-Gruppe exzellent sind und dass es äußere Faktoren sind, die zu dieser Situation geführt haben", schließt die Mitteilung. /tg