Warum ein Nationalpolizist auf Mallorca einen stabilen Magen braucht

44 Jahre lang bekämpfte er Kriminelle auf den Balearen. Jetzt ist Cristóbal Villalonga, Kommissar und zuletzt Nummer zwei der spanischen Nationalpolizei auf den Inseln, mit 65 Jahren in den Ruhestand gegangen. Der gebürtige Madrilene arbeitete für die Mordkommission, jagte illegale Ausländer und begutachtete Leichen. Interview mit einem Mann, der in Plauderlaune ist.

Wie stand es um die Kriminalität auf Mallorca, als Sie in den 70er-Jahren anfingen?

Es war hauptsächlich Binnen-Kriminalität. Später nahm die Zahl der organisierten Gruppen zu, und alles wurde internationaler. Damals gab es hier nicht so viele Kriminelle vom spanischen Festland oder aus anderen Ländern.

Wie sehen Sie die aktuelle Lage? Hat sie sich verschlechtert oder verbessert?

Weder das eine noch das andere. Die Gesellschaft hat sich verändert und mit ihr die Kriminalität. Weil wir viel mehr Touristen haben, kommen auch viel mehr Kriminelle. Das erkennt man an der Zahl der Diebstahlsdelikte. Palma ist keine Stadt, in der viele schwere Verbrechen geschehen. Hier werden vor allem Urlauber beklaut, die abgelenkt sind oder nicht aufpassen. Die Diebe haben es insbesondere auf ihre Handys abgesehen.

Würden Sie sagen, dass Palma, was die Schwerstkriminalität anbelangt, sicher ist?

Die Stadt ist zu 100 Prozent sicher.

Sie waren in den 80er-Jahren für die Bekämpfung des Drogenhandels zuständig. Es war die Blütezeit des Heroins.

So ist es. Das machte sich auch darin bemerkbar, dass viele der Kriminellen zugleich Drogensüchtige waren. Sie verübten auch Gewaltverbrechen wie etwa Banküberfälle.

In jener Zeit verwandelte sich auch Son Banya in das Drogen-Ghetto, das wir heute kennen. Konnte man damals ahnen, wie schlimm es kommen würde?

Der Drogenhandel nahm dort sehr schnell Fahrt auf. Das lag daran, dass die Clan-Mitglieder die Zufahrten gut kontrollieren und so die Polizeiarbeit erschweren konnten.

Was halten Sie von dem geplanten Abriss der Siedlung? Es heißt, damit werde der Handel lediglich in andere Gegenden verlagert ...

Die Lage ist vertrackt. Sollte die Umsiedlung der Bewohner dazu führen, dass sie sich wieder in die Gesellschaft integrieren, wäre das sehr gut. Aber das dürfte schwierig werden. Diese Leute haben ihren eigenen Lebensstil, verdienen sehr viel Geld und werden sich deswegen kaum ändern. Ja, es ist möglich, dass sich das Problem von Son Banya in andere Stadtteile verlagert.

Sie haben auch in der Ausländer-Abteilung gearbeitet, als die illegale Einwanderung stark zunahm. Was war damals Ihr wichtigstes Anliegen?

Die illegale Einwanderung unter Kontrolle zu bringen, vor allem die der Kriminellen. Unser wichtigstes Ziel war es, vorbestrafte und verurteilte Ausländer ausweisen zu können. Wir beschäftigten uns auch mit organisiertem Menschenhandel, aber das sind sehr aufwendige Ermittlungen, weil die Opfer in der Regel sehr verängstigt sind und keine Anzeige erstatten wollen.

Zudem waren Sie bei der Spurensicherung tätig, die sich erheblich entwickelt hat.

Als ich 1973 in Maó auf Menorca anfing, schrieben wir unsere Protokolle noch auf Schreibmaschine. Dafür mussten wir in eine Turnhalle gehen. Die Kopien fertigten wir mit Durchschlagpapier an. Am Tatort suchten wir mit dem bloßen Auge nach Fingerabdrücken, um sie danach Karteikarte für Karteikarte mit denen zu verglichen, die wir gesammelt hatten. Als dieser Prozess digitalisiert wurde, war das ein Riesenfortschritt. Und dann kamen die DNA-Analysen – eine Revolution.

Was ist im Rückblick das Beste und das Schlimmste, was Sie erlebt haben?

Ich wurde aus Berufung Polizist, mir gefiel diese Arbeit. Klar, vor allem in der Spurensicherung erlebst du Unangenehmes – hässliche Situationen, entstellte Leichen. Du musst einen stabilen Magen haben. Wenn es dir aber gelingt, bei der Aufklärung eines Verbrechens mitzuwirken, ist das eine große Befriedigung. Wir arbeiten für die Gesellschaft. Wir versuchen, unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen, damit die Bürger ruhig schlafen können. Ich hatte Glück und durfte mit tollen Kollegen zusammenarbeiten. Alle Erlebnisse mit ihnen waren nur positiv.

Sie hatten sehr gute Beziehungen zu den anderen Polizeieinheiten – der Guardia Civil und der Ortspolizei Palma. Das bekamen alle beim Abschieds­essen für Sie mit ?

Als Nummer zwei der Nationalpolizei habe ich zuletzt enger mit ihnen zusammengearbeitet. Überhaupt war ich immer dafür, mit anderen Polizeieinheiten zu kooperieren.

Haben die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Korruption in der Ortspolizei von Palma das gute Verhältnis getrübt?

Nein. Die gerichtlich angeordneten Ermittlungen laufen weiter, und tatsächlich gibt es einige Ortspolizisten, die in diese Fälle verwickelt sind. Das ist natürlich ein Problem für die Mehrheit der Ortspolizisten, die ihren Job gut macht. Es gibt überall schwarze Schafe. Wichtig ist, sie herauszufiltern. Wenn jemand etwas Unrechtes getan hat, muss er dafür geradestehen. Man darf nicht wegschauen. Uns wurde manchmal vorgeworfen, in disziplinarischen Dingen zu streng zu sein. Aber das muss so sein.