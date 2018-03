Schneefallgrenze auf Mallorca sinkt auf 500 Meter

Valldemossa am Montagabend (19.3.9

Valldemossa am Montagabend (19.3.9 Foto: MZ-Livecam

Verschieben Sie Ihren Urlaub auf Mallorca lieber noch ein paar Tage, denn noch ist der Winter nicht ausgestanden. Für Dienstag (20.3.) sagen die Meteorologen auf der Insel einen neuen Temperatursturz voraus. Vor allem in den Vormittagsstunden wird es kalt, die Werte nähern sich in Palma de Mallorca und der Inselmitte gefährlich der Null-Grad-Marke. Die Wetterfrösche teilen die Woche in drei Teile ein – und alle klingen wenig verlockend.

Während der Montag und der Dienstag unter dem Motto Niederschläge und sinkende Temperaturen stehen, soll es am Mittwoch und Donnerstag vor allem nachts noch etwas kälter werden, die Niederschläge allerdings nachlassen. Ab Freitag (22.3.) wird es dann wieder wärmer, gleichzeitig soll wieder mehr Regen fallen. Schnee dürfte dann erst einmal nicht mehr dabei sein.

Wie ist das Wetter gerade auf Mallorca? Unsere MZ-Livecams wissen die Antwort

Die weiße Pracht soll sich vor allem am Dienstag (20.3.) schon ab einer Höhe von wenigen hundert Metern ausbreiten. Es wird mit rund fünf Zentimetern Neuschnee gerechnet. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Dienstag mehrere Warnstufen ausgegeben. Auf der ganzen Insel herrscht Alarmstufe Gelb wegen Windböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde. An der Nord- und Westküste herrscht Warnstufe Orange. Die Wellen sollen bis zu sechs Meter Höhe erreichen. /jk