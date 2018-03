Weiterer Verkehrsunfall im Straßentunnel nach Formentor

Im Straßentunnel auf der Landstraße nach Formentor ist es am Montag 19.3.) zu einem weiteren Unfall gekommen, in den ein Pkw und eine Fahrradfahrerin verwickelt sind. Es sei das Protokoll für Unglücksfälle in Tunneln aktiviert worden, heißt es in einem Tweet des Notfalldienstes 112 auf Mallorca.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Zunächst wurden keine Angaben zum Zustand der Frau gemacht.

Bereits am Vortag war ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in dem Tunnel schwer verletzt worden.