Dritter Solarpark in der Gemeinde Llucmajor geplant

In der Großgemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca ist neben sa Caseta und Parque Llucmajor ein dritter Solarpark geplant. Das Projekt Can Xim mit einer Leistung von 3,6 Megawatt soll in der Umgebung des neuen Umspannwerks Cala Blava entstehen, das sich im Camí de s'Àgila in der Nähe des Restaurants Cas Busso befindet. Die drei Projekte kämen auf eine Gesamtleistung von rund 68 Megawatt.

Das beantragte Projekt ist derzeit öffentlich ausgelegt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Demnach sollen 2,5 Millionen Euro investiert werden, die Zeit der Bauarbeiten ist mit vier Monaten angegeben. Die 12.540 Solarpaneele sollen eine Fläche von knapp 40.000 Quadratmetern einnehmen, das Grundstück ist 51.000 Quadratmeter groß. Angelegt ist das Projekt für eine Betriebszeit von 25 bis 30 Jahren.

Hintergrund: Tankt Mallorca nun endlich Sonne?

Die balearische Landesregierung will den Anteil nachhaltiger Energien, der bislang bei rund drei Prozent der Insel-Produktion liegt, deutlich steigern. Dabei kämpft sie aber nicht nur mit dem Widerstand von Anwohnern und Umweltschützern gegen großflächige Solarparks. Auch die Genehmigung durch Umweltministerium und Inselrat erweist sich als kompliziert. Mehrere Großprojekte wurden zwischenzeitlich deutlich abgespeckt, um eine Genehmigung zu erhalten. Inzwischen hat die Umweltkommission den Weg freigemacht.

Lesen Sie hier weiter: Operation Klimaschutz auf Mallorca - Auflagen für Firmen, Gemeinden, Landhäuser