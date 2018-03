Handtaschendieb in Palma de Mallorca bricht sich auf der Flucht den Knöchel

Wenig Glück hat ein Handtaschenräuber in Palma de Mallorca gehabt. Nachdem er am Sonntag (18.3.) einer Frau in der Einkaufsstraße Carrer Sant Miquel die Tasche entriss, zog er sich beim Weglaufen an einer Treppenstufe einen offenen Bruch am Knöchel zu. Verletzt gab er seine Flucht auf. Die Ortspolizei nahm ihn fest, brachte ihn aber zunächst in die Notaufnahme des Krankenhauses Son Espases.

Der versuchte Raub ereignete sich gegen 9.30 Uhr in Palmas Fußgängerzone. Mit Wucht entriss der Dieb einer Frau ihre Tasche. Die Frau stürzte dabei zu Boden. Mehrere Passanten beobachteten den Vorfall und einer von ihnen nahm die Verfolgung des Räubers auf. Dieser kam noch bis zur Costa de sa Pols, wo er anscheinend mehrere Treppenstufen auf einmal nehmen wollte, stolperte und sich dabei den rechten Knöchel brach.

Da der Räuber nicht aufstehen konnte, musste er zunächst mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden, wo der komplizierte Bruch operiert wurde. Erst im Anschluss nahm die Polizei den Mann fest. Die Frau erhielt ihre Handtasche wieder. /tg