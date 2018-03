Hausbesetzer auf Mallorca: 11 von 16 Wohnungen in Hand von Drogenhändlern

Elf von 16 Wohnungen in diesem Haus in Palma de Mallorca sind besetzt

Neuer Fall von Hausbesetzung auf Mallorca: In einem Mehrfamilienhaus im Carrer Reis Catòlics in Palma de Mallorca sollen Eindringlinge derzeit 11 von 16 Wohnungen besetzt halten. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Anwohnern zufolge soll ein Clan des Drogen-Ghettos Son Banya dahinter stecken - und dort ihre Drogengeschäfte vorantreiben.

Es sei laut, es sei schmutzig und man fühle sich nicht mehr sicher, so die Nachbarn. Mehrmals seien sie bereits von den Besetzern bedroht worden, auch Autos seien zerkratzt worden. "Das Zusammenleben ist unmöglich", so die Eigentümergemeinschaft. Auch die gemeinschaftliche Garagentür sei bereits zerstört worden, illegal werde zudem das Wassernetz angezapft.

Die leer stehenden Wohnungen gehören alle der Bank Sabadell und waren zuvor unbewohnt. Nun wird versucht, die ungebetenen Eindringlinge mit einer Räumungsklage auf die Straße zu setzen. Wie in vielen Fällen der Hausbesetzung auf Mallorca ist das kein leichtes Unterfangen und kann sich über Monate, ja sogar Jahre hin ziehen. "Wir haben das Gefühl, dass die Behörden den Besetzern mehr Schutz bieten als uns", so die aufgebrachten Anwohner.

Hintergrund der Massenbesetzung könnte der anstehende Abriss des Drogen-Ghettos Son Banya sein. Die dort ansässigen Einwohner sollen in den kommenden Monaten umgesiedelt, die Baracken abgerissen werden. Bereits im Vorhinein waren Bedenken aufgekommen, dass die mit Drogen handelnden Bewohner sich andere Orte in Palma de Mallorca suchen könnten, um dort mit den illegalen Geschäften weiter zu machen.

"Es passiert auch in vielen anderen Gebäuden, an vielen Orten werden nun "narcopisos" (Drogenverkaufsstellen in Wohnungen) aufgebaut", so Ginés Quiñonero, Vorsitzender der Anwohnervereinigung Son Gotleu. Auch im Carrer del Teide, im Carrer Santa Florentina und im Carrer Tomàs Rul·làn seien zahlreiche Wohnungen von Drogenhändlern besetzt. "Diese Menschen sind sehr mächtig, sie machen was sie wollen und haben keine Schwierigkeiten, in die Immobilien zu gelangen, vor allem, wenn sie Banken gehören."

Für Aufsehen hatte im vergangenen Monat der Fall eines Deutschen gesorgt, dessen privates Chalet an der Playa de Palma mitsamt seines Hausstands in der Hand von Besetzern ist. Auch hier konnte bisher keine Räumungsklage erreicht werden.

Inzwischen hat auch Spiegel TV über den Fall berichtet, den Beitrag sehen Sie hier. /somo