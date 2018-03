Straßensperrungen wegen Schneefalls auf Mallorca

Schnee am Dienstagmorgen (20.3.) auf der Ma-10.

Von wegen Frühlingsbeginn: In der Nacht auf Dienstag (20.3.) hat es in den Höhenlagen auf Mallorca noch einmal geschneit. Die Tramuntana-Straße Ma-10 zwischen dem Aussichtspunkt ses Barques und der Abfahrt nach sa Calobra kann nur mit Schneeketten befahren werden, warnt der Inselrat per Twitter. Die Sperrung für Fahrzeuge ohne Schneeketten betrifft den Abschnitt zwischen Kilometer 29 und 44,8.

Die Schneefallgrenze ist inzwischen auf 500 bis 700 Meter gefallen, in der Gegend um Lluc sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Für das Tramuntana-Gebiet hat der spanische Wetterdienst Warnstufe Orange wegen Schneefalls ausgegeben, gewarnt wird zudem vor hohem Seegang mit Wellen bis zu sechs Metern speziell an der Nordküste.

Warnstufen am Mittwoch:

Auf der gesamten Insel gilt des weiteren am Dienstag Warnstufe Gelb wegen starker Windböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Die Temperaturen auf Mallorca erreichen laut Prognose im Tagesverlauf maximal zehn Grad.

Am Mittwoch gelten weiterhin Warnstufen auf Mallorca: Gewarnt wird weiterhin vor hohem Seegang im Norden (Warnstufe Orange) sowie im Südosten (Warnstufe Gelb). Im Nordosten sind zudem Warnstufen wegen starker Windböen in Kraft.

und Donnerstag soll es vor allem nachts noch etwas kälter werden, die Niederschläge allerdings sollen nachlassen. Ab Freitag (22.3.) wird es dann wieder wärmer, gleichzeitig soll wieder mehr Regen fallen. Schnee dürfte dann erst einmal nicht mehr dabei sein. /ff/jk