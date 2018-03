Langzeitprognose: So wird der Frühling auf Mallorca

Der Frühling 2018 wird auf Mallorca überdurchschnittlich warm bei durchschnittlichen Niederschlagswerten. Das erklärte der spanische Wetterdienst Aemet bei der Langzeitprognose zum Frühjahrsbeginn am Dienstag (20.3.) bei einer Pressekonferenz auf Mallorca.

Die Meteorologen gehen für die kommenden drei Monate von einem Temperaturmittel auf den Balearen von leicht über 18 Grad aus. Dabei sollen etwa 93 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie die Nachrichtenagentur Europa Press meldet.

Die Urlauber auf den Inseln können sich also auf einen warmen Frühling freuen, auch wenn der Saisonstart zu Beginn der Osterwoche wohl erstmal nasskalt ausfällt. Bei Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad kommt es bis Mitte der Karwoche immer wieder zu Niederschlägen, so die Aemet-Prognose. Der Frühling am Dienstag begann mit Schneefall in der Tramuntana.

So war der Winter auf Mallorca

Aemet hob hervor, dass der vergangene Winter 2017/18 auf den Balearen vergleichsweise kalt war. Die Durchschnittstemperatur von 10,6 Grad lag 0,4 Grad unter dem Mittel der vergangenen Jahre. Am kältesten war es im Februar mit einem Mittel von 8,9 Grad, das knapp 2 Grad unter dem Mittel des vergangenen Jahre liegt. Die höchsten Temperaturen wurden am 4. Januar mit 24,9 Grad in Capdepera gemessen - ein neuer Rekord für Januar. Den tiefsten Wert meldete Escorca am 11. Februar mit -5,5 Grad.

Die Niederschläge lagen auf den Balearen mit 217 Litern pro Quadratmeter 38 Prozent über dem Durchschnitt, vor allem in den Gemeinden Sa Pobla und Campos wurden große Regenmengen gemessen. /tg/ff