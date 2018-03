16-jährige Jugendliche auf Mallorca vermisst

Die Nationalpolizei auf Mallorca sucht nach der als vermisst gemeldeten 16-Jährigen Sara Estelia Coello Barba. Die Familie gab an, dass die Jugendliche am Freitag (16.3.) nach dem Unterricht in der Schule San José Obrero in Palma de Mallorca nicht nach Hause gekommen ist.

Sara Estelia Coello hat langes dunkles Haar. Sie ist 1,62 Meter groß und von schlanker Figur. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle auf Mallorca entgegen. /tg