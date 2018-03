Mehr als 20 Festnahmen bei großer Drogenrazzia auf Mallorca

Großangelegte Drogenrazzia auf Mallorca: Am Mittwochmorgen (21.3.) haben rund 200 Beamte der Guardia Civil in verschiedenen Vierteln von Palma de Mallorca sowie in weiteren Dörfern mehr als 20 Hausdurchsuchungen durchgeführt und zwei Dutzend Verdächtige festgenommen. Zudem wurden Kokain, Heroin und Marihuana beschlagnahmt. Die Razzia ist noch nicht zu Ende.

Die Operation "Luidar" begann gegen 6.30 Uhr, beteiligt sind eine Spezialeinheit der Guardia Civil vom spanischen Festland, Drogenhunde und ein Helikopter. Einige Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts des Drogenverkaufs fanden in einem Gebäude gegenüber des Kongresspalastes von Palma de Mallorca statt. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" sind die von außen unscheinbaren Wohnungen luxuriös eingerichtet. /ff