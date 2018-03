Weiterer Schneefall auf Mallorca für Donnerstag prognostiziert

Der Frühling auf Mallorca ziert sich noch. Die Sonne scheint zwar am Mittwochnachmittag (21.3.), doch bei Höchstwerten von 12 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx bleibt es kühl. Für Donnerstag (22.3.) hat der spanische Wetterdienst Aemet den nächsten Schneefall in der Tramuntana angesagt. Es dürfte der letzte des eben abgelaufenen Winters sein.

Das Thermometer sinkt in der Nacht auf Donnerstag in Palma de Mallorca auf 4 Grad. Zudem weht ein starker Nordwind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern.

Aemet warnt deswegen bis Mitternacht mit der Warnstufe Gelb. Wegen bis zu sechs Meter hoher Wellen gilt zudem bis Donnerstagmittag die Warnstufe Orange im Norden, Westen und Osten der Insel.

Zu den Tageshöchsttemperaturen von 13 Grad am Donnerstag gesellen sich örtliche Schauer, die ab einer Höhe von 500 Meter als Schnee fallen. Ab Freitag (23.3.) dürfte das weiße Spektakel in der Tramuntana ein Ende finden. Ein sonniger Vormittag mit steigenden Temperaturen im bringt den Schnee zum schmelzen. /rp