So wird das Wetter zu Ostern auf Mallorca

Wer seinen Oster-Urlaub auf Mallorca verbringt, stellt sich schon vor dem Abflug, spätestens beim Packen der Klamotten, bang die Frage: "Wie wird das Wetter in der Karwoche und den Oster-Tagen auf Mallorca?"

Die Antwort mag nicht alle befriedigen. Denn zumindest die ersten Tage der Osterwoche werden vermutlich regnerisch und kalt ausfallen, sagen die Meteorologen des spanischen Wetteramts Aemet. Bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 16 Grad soll es bis Mitte der Karwoche immer wieder zu Niederschlägen kommen. Bereits der Frühlingsanfang am Dienstag (20.3.) hatte viele Insulaner mit Schneefall in der Tramuntana überrascht.

Doch in der zweiten Hälfte der Osterwoche, also zu Gründonnerstag, Karfreitag und am Osterwochenende, könnte es noch richtig frühlingshaft und schön werden. Die Prognose zeigt überwiegend sonnige Stunden mit steigendenden Temperaturen und geringerer Regenwahrscheinlichkeit.

Insgesamt gehen die Wetterexperten von einem überdurchschnittlich warmen Frühling auf Mallorca aus. Das erklärten Aemet-Sprecher während der Präsentation der Langzeitprognose zum Frühjahrsbeginn am Dienstag (20.3.) bei einer Pressekonferenz auf Mallorca. Die Meteorologen gehen für die kommenden drei Monate von einem Temperaturmittel auf den Balearen von leicht über 18 Grad aus. Dabei sollen etwa 93 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. /tg