Bauarbeiten abgeschlossen: Port de Pollença lockt mit neuer Flaniermeile

Die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung an der Uferpromenade von Port de Pollença im Nordosten von Mallorca sind praktisch abgeschlossen. Am Mittwoch (22.3.) konnten wieder die ersten Fahrzeuge den Abschnitt zwischen dem Carrer Temple Fielding und der Plaça Enginyer Roca befahren - allerdings nur mit einer Geschwindigkeit von maximal 20 Stundenkilometern und nur zu bestimmten Tageszeiten. So ist die Durchfahrt zwischen 18 Uhr abends und 5 Uhr morgens ganz verboten. Am Abend gehört die Promenade den Fußgängern.

In den kommenden Tagen soll ein weiterer Abschnitt bis zur Avinguda París freigegeben werden, heißt es im Rathaus. Dort dankt man den Anwohnern für das Verständnis gegenüber den Bauarbeiten und bittet um Geduld in der Phase der Umstellung.

Bei den jetzt abgeschlossenen Arbeiten handelt es sich um die zweite Phase der Umgestaltung. Ziel ist die Verkehrsberuhigung und die Verschönerung der Uferpromenade. /ff