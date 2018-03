Hotels auf Mallorca an Ostern zu 69 Prozent ausgelastet

Urlauber an der Playa de Palma.

Urlauber an der Playa de Palma. Foto: Mielniezuk/Archiv

Die Hoteliers auf Mallorca rechnen für die Osterwoche mit einer Auslastung ihrer Häuser von 69 Prozent. Geöffnet seien in diesem Jahr 54 Prozent der Hotels, wie es laut der Agentur Europa Press in einer Pressemitteilung heißt.

Die Werte liegen deutlich unter denen vom vergangenen Jahr, als Ostern auf ein späteres Datum fiel. 2017 waren 60 Prozent der Hotels geöffnet, und die Auslastung lag bei 75 Prozent.

Besonders hoch liegt die Auslastung in diesem Jahr bei den Hotels in Palma de Mallorca, hier wird ein Wert von 90 Prozent gemeldet. Dahinter folgen Sóller mit 80 Prozent sowie Can Picafort, Cala d'Or und die Gegend von Cala Ratjada mit jeweils 76 Prozent.

Weitere Auslastungen:

