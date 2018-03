Sonne tanken vor dem regnerischen Wochenende auf Mallorca

Kühl, windig, aber zumindest trocken: So präsentierte sich der Frühlingsbeginn auf Mallorca. Das Wochenende (24./25.3.) wird regnerisch. Den sonnigen Freitag (23.3.) gilt es daher zu genießen.

Bis 18 Uhr am Donnerstag (22.3.) hat der spanische Wetterdienst Aemet für die Nordküste der Insel noch die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs ausgegeben. In der Nacht kühlt es auf 5 Grad in Palma de Mallorca ab, 8 Grad sind es in Felanitx und Sa Pobla.

Der Freitag (23.3.) startet mit viel Sonne. Der Balken im Thermometer klettert auf 16 Grad in Palma de Mallorca.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Bereits zum Abend zieht der Himmel über der Insel langsam zu. Daran ändert sich am Wochenende nichts. Aemet prognostiziert für beide Tage durchgehende Regenfälle. Samstagabend (24.3.) soll es zu einem Gewitter kommen. Rund um die Insel herrscht die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. In der Tramuntana kann der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern erreichen. Die Temperaturen sinken tagsüber im Vergleich zum Vortag. /rp

So wird das Oster-Wetter auf Mallorca

Langzeitprognose für das Frühjahr auf Mallorca