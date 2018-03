Balearen erwarten 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum 2018

Die Wirtschaft auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln wird auch in diesem Jahr ordentlich wachsen. Die balearische Landesregierung rechnet mit einem Plus von 3,5 Prozent - das sind 0,5 Prozent mehr als die Prognosen der Bank BBVA und Unternehmerverband CAEB. Damit liege man weiterhin deutlich über dem Wachstum der anderen Regionen in Spanien, erklärte Arbeitsminister Iago Negueruela am Donnerstag (22.3.), wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Im vergangenen Jahr hatte die Balearen-Wirtschaft um 3,8 Prozent zugelegt und lag damit leicht über den Erwartungen der Landesregierung. Inzwischen liege man wieder über Werten vor der Wirtschaftskrise, heißt es. Betont wurde zudem, dass nicht nur der Dienstleistungs- und damit vor allem der Tourismussektor zulege, sondern auch die anderen Wirtschaftsbranchen wüchsen. /ff