Guardia Civil rekonstruiert tödlichen Raubüberfall vor Ort in Porreres

Die drei Tatverdächtigen des tödlichen Raubüberfalls auf ein Landhaus bei Porreres in der Inselmitte von Mallorca befinden sich erneut am Tatort. Im Rahmen einer Nachstellung der Tat vom 24. Februar wurden die drei Männer sowie auch der überfallene Rentner, der einen vierten Täter getötet hatte, am Freitagmorgen (23.3.) auf die Finca gebracht.

Der Ortstermin soll den mutmaßlichen Ablauf des Überfalls zeigen. Dabei waren zwei Männer auf das Anwesen eingedrungen, hatten das Besitzerpaar bedroht und Geld eingefordert. Der Rentner feuerte schließlich mit einem Schrotgewehr auf einen der beiden Männer - aus Notwehr, wie er sagt. Die Familie des getöteten Einbrechers dagegen bezweifelt die Aussagen. Zwei weitere Täter sollen bei der Vorbereitung und Ausführung des Überfalls geholfen haben.

Die drei mutmaßlichen Täter sowie der überfallene Rentner wurden am Freitagmorgen vom Gericht in Manacor nach Porreres gebracht. Während der Rekonstruktion der Tat wurde das Grundstück weiträumig von Sicherheitskräften abgeschirmt. /ff