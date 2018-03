Polizei warnt vor Panikmache nach mutmaßlichem Versuch der Kindsentführung

Angesichts eines mutmaßlichen Falls von versuchter Kindsentführung in Manacor warnt die Polizei auf Mallorca vor Panikmache. Nach dem der Fall des achtjährigen Gabriel, der Ende Februar in Almería auf dem spanischen Festland von der Lebensgefährtin seines Vaters getötet worden war und spanienweit für Entsetzen sorgte, sei Vorsicht vor übersteigerter Furcht geboten, heißt es.

In dem konkreten Fall hat die Mutter eines Elfjährigen eine versuchte Entführung angezeigt. Demnach habe ein Mann am Mittwoch (21.3.) versucht, den aus der Schule kommenden Jungen in seinen Pkw zu locken. "Deine Mutter hat gesagt, dass ich dich abholen soll", wird der Fahrer zitiert. Das Kind rannte nach Hause und berichtete seinen Eltern über den Vorfall. Die Polizei hat auf der Basis der Beschreibung des Mannes und des Peugeot Ermittlungen eingeleitet.

Da die Mutter den Vorfall auch in den sozialen Netzwerken verbreitete, herrscht in Manacor nun Alarmstimmung, der die Polizei entgegen wirken will. So sei nicht auszuschließen, dass der Junge die Situation missverstanden habe. Im Sommer vergangenen Jahres habe bereits eine Falschmeldung über einen ähnlichen Vorfall die Runde gemacht. /ff