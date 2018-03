TV-Tipp: Ausgerechnet Mallorca

Reporter Daniel Aßmann hilft als Zimmermädchen in einem Hotel aus.

Die Probleme sind für Mallorca-Residenten und regelmäßige Besucher der Balearen nicht neu, aber der WDR fasst Themen wie Überfüllung, Müllproblematik und drastische Mieterhöhungen in Palma de Mallorca noch einmal griffig zusammen. Reporter Daniel Aßmann legt sogar selbst Hand an, um zu erfahren, welche Arbeitsbelastung Zimmermädchen in den Hotels zu schultern haben.

Aber auch die noch leisen Proteste gegen den Massentourismus werden gehört. So geht es auch darum, wie einige Mallorquiner im Sommer 2017 gegen die zunehmende Vereinnahmung ihrer Insel durch den Tourismus protestiert haben. Schließlich führt die Reportage vor Augen, wie sich die Preise auf der Insel entwickelt haben und wer am Massentourismus verdient.

"Ausgerechnet Mallorca", am Freitag (23.3.) um 18.15 Uhr im WDR. /jk