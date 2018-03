Regen, Wind, hohe Wellen: jede Menge Warnstufen am Wochenende auf Mallorca

Genießen Sie die letzten Sonnenstunden in Port d´Andratx am Freitag (23.3.). So schnell kommt die Sonne nicht wieder.

Palma de Mallorca – nass, Cala Ratjada – nass, Sa Pobla – nass: Das Wetter auf der Insel zeigt sich am Wochenende (24.3./25.3.) wenig flexibel. Der spanische Wetterdienst Aemet hat Warnstufen wegen Starkregens und Sturm ausgegeben.

Am Freitag (23.3.) herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Die Tiefstwerte in der Nacht erreichen 5 Grad in Palma de Mallorca, 8 Grad in Portocolom.

Es ist ratsam, sich bereits am Freitag mit guten Büchern und Filmen einzudecken, denn das Wochenendwetter gibt kaum Motivation, das Haus zu verlassen. Aemet sieht für den Samstag (24.3.) durchgehend Regen vorher. Örtlich kommt es zudem zu Gewittern. Ab 3 Uhr morgens herrscht in der Tramuntana die Warnstufe Gelb wegen Starkregens. In zwölf Stunden sollen 60 Millimeter Regen fallen.

Für die restliche Insel herrschen folgende Warnstufen: Gelb wegen hohen Wellengangs an der Nord- und Ostküste, Orange wegen hohen Wellengangs an der Süd- und Westküste. Gelb in der Inselmitte wegen starker Windböen. Orange im Süden wegen starker Windböen. Hier erreicht der Wind eine Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometer.

Die Tageshöchsttemperatur beträgt inselweit 14 Grad. In der Nacht auf Sonntag bleibt es etwas milder als in der Nacht auf Samstag.

Die Regenfälle lassen auch am Sonntagvormittag (25.3.) nicht nach. Es bestehen weiterhin die Warnstufen wegen hohen Wellengangs rund um Mallorca sowie die Warnstufe wegen Starkregens in der Tramuntana bis 6 Uhr morgens. Ab einer Höhe von 1.100 Metern kann es schneien.

Ab den Mittagsstunden soll es sich gemählich bessern. Dann ist es nur noch bewölkt und regnet nur noch ortsweise. /rp

