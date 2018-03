Gemeinde Calvià erhöht ab Montag (26.3.) die Polizeipräsenz

Die Gemeinde Calvià beginnt am Montag (26.3.) mit der Erhöhung der Polizeipräsenz in den Zentren des Nachtlebens. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Demnach werden ab 1.4. die Abend- und Nachtschichten verstärkt. Ab 1.5. werden zusätzliche Beamte für die Strände sowie auf der Partymeile Punta Ballena in Magaluf eingesetzt.

Ziel sei es, "die Lebensqualität der Urlaubsorte zu erhöhen und den Sauftourismus zu bekämpfen", so die Gemeinde. Auch die Müllabfuhr solle verbessert werden. Zudem werden sechs Millionen Euro investiert, um die Infrastruktur der ersten und zweiten Meereslinie zu renovieren. /pss