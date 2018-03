Leiche eines Mannes in der Gemeinde Calvià gefunden

Ein Anwohner hat am Sonntag 825.3.) auf der Finca Son Llebre in der Gemeinde Calvià die Leiche eines Mannes gefunden. Der 78-Jährige war am Freitag zum Spargelsammeln aufgebrochen und nicht wiedergekommen. Die Familie hatte ihn daraufhin als vermisst gemeldet.

Laut Informationen des Regionalsenders IB3 wies die Leiche keine Anzeichen von Gewalt auf. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären. /pss