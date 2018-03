Regen spült Abwässer in die Bucht von Palma de Mallorca

Vom MZ-Gebäude waren die Abwasserteppiche am Sonntag (25.3.) zu sehen.

Vom MZ-Gebäude waren die Abwasserteppiche am Sonntag (25.3.) zu sehen. Foto: Krauthausen

Der Regen und Sturm der vergangenen Tage hat erneut im großen Maße Abwässer in die Buch von Palma de Mallorca gespült. Am Sonntag (25.3.) waren auf der Höhe von Coll d'en Rebassa große braune Abwasserteppiche zu sehen.

Dass hier Fäkalwasser ins Meer gelangt, ist ein Umstand, den auch die Behörden nicht dementieren. Bei jedem Regen kommt die veraltete Kläranlage EDAR2 bei Coll d´en Rabassa an ihr Limit, und ein Gemisch aus Regen- und Abwasser fließt über mehrere Ableiter in die Bucht. Sie befinden sich an den Mündungen der Sturzbäche Na Barbara, Gros oder Sa Riera sowie dazwischen.

