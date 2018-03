Überschwemmungen und umgestürzte Bäume durch Sturmtief Hugo auf Mallorca

Sturmtief Hugo hat am Wochenende (24./25.3.) für zahlreiche Probleme auf Mallorca gesorgt. Gezählt wurden 82 Zwischenfälle in Folge starker Niederschläge und heftiger Windböen.

In Establiments nördlich von Palma de Mallorca stürzte in der Nacht auf Sonntag offenbar infolge des Regens die Fassade eines Wohnhauses in sich zusammen, zwei Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Einsatzkräfte der Feuerwehr stützten am Morgen das Gebäude ab.

Immer wieder mussten die Feuerwehrleute ausrücken, um umgestürzte Bäume oder abgerissene Äste von der Fahrbahn zu räumen, gezählt wurden 42 Zwischenfälle dieser Art, unter anderem in Palmas Viertel Son Vida. Zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt werden musste die Landstraße zwischen Galilea und Puigpunyent.

Mehrere Sturzbäche traten über die Ufer, so der Torrent Solleric in der Gemeinde Alaró. In Palma rissen die Fluten des Sturzbachs sa Riera einen unbesetzten Pkw mit. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug, bevor es den Sturzbach verstopfen konnte.

Im Sturzbach la Coanegra schließlich mussten acht junge Leute gerettet werden, die trotz der Unwetterwarnung einen Ausflug dorthin unternommen hatten. Einer von ihnen hatte Anzeichen einer Unterkühlung.

Die stärksten Niederschläge wurden in der Gemeinde Escorca mit 270 Litern pro Quadrameter registriert. Zu Wochenbeginn ist Besserung in Sicht, die Sonne lässt sich wieder verstärkt sehen. /ff