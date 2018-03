Die Woche startet freundlich

Keine Sorge, ab Montag (24.3.) ist es auch in Son Serra de Marina nicht so stürmisch.

Keine Sorge, ab Montag (24.3.) ist es auch in Son Serra de Marina nicht so stürmisch. Foto: MZ-Livecams

Die Landwirte wird es gefreut haben, ansonsten wird das Wochenende wettermäßig nicht gerade als Highlight in Erinnerung behalten werden. Regen und Temperaturen um zwölf Grad sind nicht das, was man auf Mallorca Ende März erwartet.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die neue Woche startet dann gleich mit einer Entschädigung. Weitgehend wolkenfrei präsentiert sich der Montag (26.3.), die Temperaturen steigen im Osten der Insel auf 18 Grad. Allerdings gehen sie in der Nacht weiter runter und könnten in Palma de Mallorca Tiefstwerte von drei Grad erreichen.

So wird das Oster-Wetter auf Mallorca

Am Dienstag bleibt es weitgehend gleich. Und wenn man dem staatlichen Wetterdienst Aemet eine korrekte Vorraussage in so weiter Zukunft zutraut, dann darf man sich am Mittwoch auf steigende Temperaturen freuen.

Langzeitprognose für das Frühjahr auf Mallorca

/pss