Besetztes Haus an Playa de Palma als "Diebstahl-Zentrale" genutzt

Aufruhr um das Haus eines Deutschen an der Playa de Palma auf Mallorca, das Eindringlinge seit Monaten besetzt halten: Wie die Nationalpolizei am Dienstag (27.3.) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist ein 20-jähriger Mann festgenommen worden, der zu der Gruppe der Besetzer gehört. Er soll für zahlreiche Diebstähle und Einbrüche in der unmittelbaren Nachbarschaft verantwortlich sein - und das Diebesgut im besetzten Haus versteckt haben, das eigentlich dem Hamburger Frank Zingelmann gehört.

Konkret geht es um zwei Hauseinbrüche, den Aufbruch eines Autos samt Diebstahl der im Fahrzeug gelagerten Surfbretter und weitere kleinere Delikte. Nachbarn berichten von zerkratzten Autos und verbalen Konfrontationen. Eine Postbotin zeigte zudem an, zwei Mal von Hausbesetzern überfallen und ausgeraubt worden zu sein.

Der Einbruch in ein benachbartes Haus in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22.3.) wurde einem der Besetzer nun zum Verhängnis. Nach MZ-Informationen agierten die Einbrecher, während die Bewohner im Haus schliefen und vergriffen sich vor allem an Werkzeug im Gartenschuppen. "Sie räumten den ganzen Schuppen leer."

Die Bestohlenen erstatteten Anzeige. Die Ermittler sammelten Indizien, die darauf hindeuteten, dass die Besetzer tatsächlich mit den Einbrüchen zu tun haben. Eine Durchsuchung des besetzten Hauses am Samstag (24.3.) brachte Klarheit: Das Diebsgut aus dem Nachbarhaus wurde identifiziert und sichergestellt. Der 20-jährige Besetzer, der sich während der Durchsuchung im besetzten Haus aufhielt, wurde festgenommen.

Wie die MZ erfuhr, sind die anderen Besetzer aber immer noch im Haus. Sie können wohl erst durch einen richterlichen Räumungsbeschluss auf die Straße gesetzt werden, der noch immer aussteht.