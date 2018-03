Guardia Civil nimmt Verdächtige nach Raubüberfall in Santanyí fest

Die Guardia Civil auf Mallorca hat zwei junge Männer festgenommen, die ein älteres Ehepaar in ihrem Haus in der Gemeinde Santanyí überfallen haben sollen. Ihnen werden zudem zahlreiche Einbrüche vorgeworfen, wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (27.3.) heißt.

Die Ermittlungen waren eingeleitet worden, nachdem es zu einer Reihe von Einbrüchen im Gebiet von Santanyí gekommen war. Das Haus des älteren Ehepaares wurde zweimal überfallen. In einem ersten Fall erbeuteten die maskierten Täter Schmuck und Bargeld, in einem zweiten Fall Kreditkarten, mit denen kurz darauf an Automaten Geld abgehoben wurde.

Die Ermittler identifizierten nach mehrwöchigen Ermittlungen schließlich zwei in Santanyí gemeldete junge Männer, die durch ihren luxuriösen Lebensstil aufgefallen waren. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Diebesgut sowie bei den Beutezügen getragene Kleidung entdeckt. Insgesamt geht die Guardia Civil von zwölf Einbrüchen aus. /ff