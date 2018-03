Kein Sex: Frau sperrt Mann in Laden in Palma de Mallorca ein

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat eine 44-Jährige festgenommen, die einen 27-jährigen Mann laut dessen Aussage zum Sex zwingen wollte. Die Besitzerin eines Geschäfts in Palma de Mallorca schloss den Mann in ihrem Laden ein, nachdem dieser sich ihr verweigert hatte.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Dienstag (27.3.) berichtet, ereignete sich der Vorfall Mitte März. Die Frau und der Mann waren demnach befreundet und gingen an einem Freitagabend aus. In den Morgenstunden führte die die Frau ihren Begleiter schließlich in ihr Geschäft, schloss die Tür zu und forderte den Mann auf, mit ihr zu schlafen.

Der Mann weigerte sich, was die Frau so nicht akzeptieren wollte. Sie habe ihn mit dem Tod bedroht, sollte er von den Vorfällen erzählen, heißt es. Daraufhin rief der Bedrängte laut um Hilfe, was die Ladenbesitzer der benachbarten Geschäfte alarmierte. Als diese vor der Tür standen, ließ die 44-Jährige den Mann frei. /rp