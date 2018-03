Wasserrohrbruch in Palma de Mallorca: Erdloch verschluckt Pkw

Ein Wasserrohrbruch hat in Teilen von Palma de Mallorca zu Problemen geführt: Zahlreiche Haushalte saßen am Dienstagvormittag (27.3.) auf dem Trockenen, zudem brach im Ortsteil Son Ferriol die Straßendecke ein, was einem Pkw zum Verhängnis wurde.

Zu dem Rohrbruch kam es in Son Ferriol im Carrer Marqué de Tenerife, wo sich auch das Erdloch auftat. Die Wasserversorgung wurde nach Angaben der Stadtwerke Emaya in Casablanca, Son Ferriol, s 'Hostalot, Sant Jordi, s'Aranjassa und Teilen der Playa de Palma unterbrochen. In weiteren Vierteln traten Probleme mit dem Wasserdruck auf.

In Folge des Wasserrohrbruchs wurden mehrere Wohnungen und Keller überschwemmt. Die Polizei sperrte das betroffene Gebiet ab. /ff