Flughafen Mallorca erwartet mehr als 460.000 Passagiere an Ostertagen

Jede Menge los auf dem Flughafen von Mallorca während der Ostertage. Zwischen Gründonnerstag (29.1.) und Ostermontag (2.4.) werden insgesamt 2.806 Flüge abgewickelt. Die Zahl der ankommenden und abfliegenden Passagiere dürfte sich auf mehr als 460.000 belaufen, rechnet die Flughafenverwaltung Aena vor.

Am meisten los ist am Samstag mit insgesamt mehr als 600 Flügen auf dem Airport von Son Sant Joan. Allein an diesem Tag wird mit mehr als 100.000 ankommenden und abfliegenden Fluggästen gerechnet. Am Gründonnerstag sind es knapp 550 Flüge, am Karfreitag ebenfalls, am Sonntag 581 Flüge, am Montag 521.

Balearenweit haben sich die Insel-Flughäfen es nach den vorläufigen Zahlen von Aena auf knapp 3.800 Flüge und mehr als 600.000 Passagiere eingestellt. /ff