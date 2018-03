Polizei entdeckt 50 Tonnen Gammelfleisch auf Mallorca

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat im Gewerbegebiet von Marratxí vor den Toren von Palma de Mallorca rund 50 Tonnen abgelaufene Fleischwaren entdeckt. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der eingefrorenen Fleischprodukte war teilweise schon vor drei Jahren abgelaufen. Die Polizei geht davon aus, dass der Betrieb abgelaufenes Fleisch an Hotels, Restaurants und Schulmensen auf der gesamten Insel ausgeliefert hat, wie es auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (28.3.) hieß.

Die Verantwortlichen wurden festgenommen. Ihnen werden Verstöße gegen die öffentliche Gesundheit, Vorschriften zur Etikettierung von Lebensmitteln sowie gegen Arbeitnehmerrechte zur Last gelegt.

Auch der Besitzer des Betriebs wurde vorübergehend festgenommen und mit der Bedingung wieder freigelassen, alle 15 Tage bei Gericht zu erscheinen. Sein Anwalt erklärte, die Anzeige sei eine Art Racheakt von ehemaligen Angestellten, die entlassen worden waren. Außerdem sei niemals abgelaufenes Fleisch verkauft worden. Frische Fleischwaren habe sein Mandant direkt eingefroren, um sie 18 Monate lang in gefrorenem Zustand verkaufen zu können.

Erst im Februar war im Gewerbegebiet Can Matzarí in Inca in der Inselmitte von Mallorca ein Betrieb geschlossen worden, nachdem festgestellt worden war, dass er abgelaufene Fleischwaren umetikettierte und verkaufte. Nachdem die Behörden überprüft hatten, dass der Betrieb dieses Procedere eingestellt hat, durfte er wieder öffnen. /jk