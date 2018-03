Tui kauft Dienstleistungen am Urlaubsort von Hotelbeds zurück

Der Reiseveranstalter Tui kauft die Sparte Destination Management von der Hotelbetten-Datenbank Hotelbeds auf. Zu dem Segment gehören Serviceleistungen am Urlaubsort, Ausflüge, Freizeitaktivitäten und sonstige Dienstleistungen, die die Urlauber an ihrem Reiseziel dazubuchen. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens vom Mittwoch (28.3.) sollen auch Serviceleistungen für Kreuzfahrtschiffe zum künftigen Angebot zählen.

Eingegliedert wird der Zukauf in die spanische Tochter Tui Destination Services, die ihren Sitz in Palma de Mallorca hat. Auch Hotelbeds sitzt nahe des Flughafens Son Sant Joan in der Inselhauptstadt.

Nach Angaben des Tui-Vorstandsvorsitzenden Fritz Joussen will der Konzern in Zukunft den Kunden zwischen dem Moment, in dem eine Reise gebucht wird, und dem tatsächlichen Antritt des Urlaubs individuelle Angebote für den Aufenthalt am Urlaubsort anbieten. Man sehe im Markt der Destination Services großes Wachstumspotenzial, auch weil er mit 350.000 Kleinstanbietern äußerst fragmentiert ist.

Tui hatte Hotelbeds im April 2016 an einen britischen und einen kanadischen Finanzinvestor verkauft. Das Tochter-Unternehmen Tui Destination Services beschäftigt momentan rund 6.500 Mitarbeiter in 23 Ländern und hat neben dem Hauptsitz in Palma de Mallorca zwei weitere Niederlassungen in Athen und Miami. /jk