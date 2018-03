Branchenverband fordert Inspektionen bei 45 illegale Diskotheken in Palma de Mallorca

Im Stadtbezirk von Palma de Mallorca sind 45 Diskotheken ohne offizielle Genehmigung in Betrieb. Davon zumindest geht die Vereinigung der Vergnügungslokale auf den Balearen (Abone) aus, nachdem das Rathaus seit Monaten die Lizenz des Megapark an der Playa de Palma unter die Lupe nimmt und eine Schließung droht. Angestellte demonstrierten deswegen am Mittwoch erneut vor dem Rathaus.

Man habe die Information an das Rathaus weitergegeben, damit Inspektionen in die Wege geleitet werden könnten, so Vorsitzender Jesús Sánchez bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (29.3.). Er beklagte die Nachlässigkeit der öffentlichen Verwaltung auf Mallorca - sie lasse die unlautere Konkurrenz gewähren und nehme den wirtschaftlichen Schaden der ordentlich angemeldeten Betriebe in Kauf.

Die illegalen Diskotheken seien vor allem im Viertel Santa Catalina, an der Playa de Palma sowie in den Gewerbegebieten von Palma de Mallorca zu finden, so Sánchez. Der Branche werde aber auch das Leben schwer gemacht durch die Konkurrenz der Beachclubs, die oftmals ebenfalls als Open-Air-Discos funktionierten. /ff