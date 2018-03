Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt soll auf Mallorca mit Demo begrüßt werden

Umweltschützer auf Mallorca haben zu einer Kundgebung gegen die Ankunft des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt am 8. April aufgerufen. Die "Symphony of the Seas" soll dann von Demonstranten im Hafen von Palma de Mallorca begrüßt werden, um gegen die Schadstoffprobleme großer Kreuzfahrtschiffe, die große Zahl von Urlaubern in der Balearen-Hauptstadt sowie die Arbeitsbedingungen an Bord zu protestieren.

Hinter dem Aufruf steht die Umweltschutzorganisation Gob sowie die Initiative Fins aquí hem arribat (in etwa: So weit musste es kommen). Die Kundgebung soll um 12 Uhr gegenüber des Kreuzfahrtterminals stattfinden.

Die neugebaute "Symphony of the Seas" der Reederei Royal Caribbean steuert das erste Mal Mallorca an. Es ist das vierte Schiff der Oasis-Klasse, Vorgänger waren die "Harmony of the Seas", die "Oasis of the Seas" sowie die "Allure of the Seas".

Das 362 Meter lange Kreuzfahrtschiff verfügt über 228.000 Bruttoregistertonnen und kann eine Geschwindigkeit von bis zu 22 Knoten erreichen. Es fasst bis zu 6.680 Passagiere in seinen 2.759 Kabinen auf insgesamt 18 Decks. Die "Symphony of the Seas" beherbergt zudem die längste auf einem Schiff installierte Rutsche, einen Surfsimulator sowie eine Bionic Bar, in der Roboter die Cocktails mixen, nicht zu erwähnen die insgesamt 20 Restarants. /ff

