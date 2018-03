34-Jähriger stirbt bei Motorradunfall auf Mallorca

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend (29.3.) in der Nähe des Flughafens von Palma de Mallorca ist ein 34-jähriger Motorradfahrer in der Nacht auf Karfreitag (30.3.) seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Motorradfahrer war am Donnerstag gegen 22 Uhr im Gewerbegebiet Son Oms mit einem Pkw zusammengestoßen. Zunächst wurde er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert. Die Ärzte konnten den Tod nicht mehr verhindern. Der Autofahrer blieb unverletzt. /tg