Wanderhütten auf Mallorca: Wo vor allem Einheimische einchecken

Die Wanderhütten auf Mallorca, die die balearische Landesregierung verwaltet, haben im vergangenen Jahr ein deutliches Besucherplus verzeichnet. Die Zahl der Reservierungen stieg um 18 Prozent, die Zahl der Besucher um 14 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag (30.3.). Insgesamt wurden 9.431 Besucher gezählt.

Das Plus sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die Wanderhütte s'Arenalet d'Albarca im Vorjahr für einige Monate wegen Bauarbeiten geschlossen gewesen war, heißt es. Am stärksten sei die Nachfrage jedoch im Fall der Wanderhütten Cúber und Gorg Blau, in denen es nur wenige Plätze gibt.

Nur 4,6 Prozent der Besucher sind Ausländer, am stärksten vertreten waren die Deutschen mit 133 Wanderern, dahinter folgten Italiener und Briten.

Ein Verzeichnis der vom Naturinstitut Ibanat verwalteten Wanderhütten, weitere Infos und die Möglichkeit zur Reservierung finden Sie hier. Daneben bietet auch der Inselrat die Reservierung in Wanderhütten an, alle Infos hier.