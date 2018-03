Mallorca-Fähre kann wegen stürmischer See nicht anlegen

Starke Windböen haben am Samstag (31.3.) für zahlreiche Zwischenfälle auf Mallorca gesorgt. So konnte eine Fähre mit knapp 600 Passagieren, die von der Nachbarinsel Menorca kam, wegen des hohen Wellengangs nicht in Port d'Alcúdia anlegen. Die Ankunft war für 13 Uhr geplant - die Passagiere harrten auch am Abend noch an Bord der Fähre in der Bucht von Alcúdia aus, nachdem ein Anlegeversuch gegen 18.30 Uhr abgebrochen worden war. Die Strecke zwischen Ciutadella und Port d'Alcúdia wurde seit Freitagabend nicht befahren.

In Santa Ponça wurde ein Katamaran vom starken Wind an den Strand getrieben, wo er auf Grund lief. Die Segelregatta Princesa Sofía wurde wegen des hohen Seegangs am Samstagmittag ausgesetzt.

Der Flughafen Mallorca unterdessen leitete Flüge wegen der starken Windböen aus Sicherheitsgründen über den Inselnorden um.

Der spanische Wetterdienst hatte die Warnstufe Gelb wegen starken Windes und hoher Wellen ausgegeben. Die Warnstufe galt bis Samstagabend, am Sonntag wird es weitgehend sonnig.