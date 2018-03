Sonne und bis zu 19 Grad am Ostersonntag auf Mallorca

Nach einem windigen Samstag (31.3.) zeigt sich das Osterwetter auf Mallorca am Sonntag von seiner angenehmen Seite: Die Warnstufen wegen starker Windböen laufen am Samstagabend aus, die Wolken verziehen sich weitgehend, es wird sonnig. Die Temperaturen klettern im Verlauf des Sonntags auf Werte um die 19 Grad in Palma de Mallorca und in Sa Pobla. In Felanitx im Südwesten von Mallorca werden bis zu 17 Grad erreicht, in Lluc im Tramuntana-Gebirge bis zu 15 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Wind weht aus Nordosten und schwächt sich weiter ab. An der Küste jedoch weht am Nachmittag eine kräftige Brise. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 7 Grad in Palma und 3 Grad in Lluc.

Am Ostermontag (2.4.) ist ein Sonne-Wolken-Mix prognostiziert, die Temperaturen steigen weiter. Für Dienstag sagt der Wetterdienst eine zunehmende Bewölkung bei etwas geringeren Tagestemperaturen voraus, ähnlich geht es am Mittwoch weiter. /ff