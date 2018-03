Wanderer nach Nacht im Freien gerettet

Die Bergrettung der Guardia Civil auf Mallorca hat einen Ausflügler gerettet, der eine Nacht in der Tramuntana verbracht hat. Er hatte sich am Gründonnerstag (29.3.) zwischen Deià und Sóller verirrt und bei Einbruch der Dunkelheit entschieden, an Ort und Stelle zu bleiben.

Der 31-jährige Spanier war in einer Gruppe zu der Wanderung aufgebrochen, war aber dann alleine weitergegangen und hatte sich verirrt. Die Rettungskräfte konnten ihn schließlich am Karfreitag im Gebiet von Pas den Marc orten, er konnte aus eigener Kraft mit Helfern zurückkehren.

Der Wanderer habe die richtige Entscheidung getroffen, hieß es bei den Rettungskräften: Das Gebiet sei nachts wegen steiler Abschnitte gefährlich. /ff