Warnstufe Gelb auf Mallorca wegen Windböen und hoher Wellen

Es ist windig auf Mallorca. Der spanische Wetterdienst hat für Samstag (31.3.) Warnstufe Gelb wegen starker Windböen und hoher Wellen an der Küste ausgegeben. Erwartet werden Böen von bis zu 80 Stundenkilometern, in Höhenlagen bis zu 100 Stundenkilometern. Die Warnstufen gelten bis zum Abend.

Gerechnet werden muss mit wolkigen Abschnitten, örtlich sind Regen und Gewitter möglich. Am Samstagnachmittag klärt es zunehmend auf. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.200 Meter. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf bis zu 16 Grad in Palma de Mallorca, im Gebirge werden bis zu 13 Grad erreicht. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 9 Grad, in der Tramuntana bei 5 Grad.

Am Ostersonntag (1.4.) zeigt sich überwiegend die Sonne auf Mallorca, am Nachmittag ziehen örtlich Wolken auf. Es wird wieder wärmer bei Höchstwerten um die 18 Grad. Der Wind weht aus Nordosten und schwächt sich weiter ab. An der Küste weht am Nachmittag eine kräftige Brise. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 4 Grad in Palma und 8 Grad in Felanitx.

Am Ostermontag (2.4.) wird es wieder etwas wolkiger, die Temperaturen steigen weiter. Für Dienstag sagt der Wetterdienst eine zunehmende Bewölkung bei stabilen bis steigenden Temperaturen voraus. /ff