Bis zu 21 Grad und viel Sonne am Ostermontag auf Mallorca

Mallorca zeigt gerade, wie Frühling geht: Nach einem bereits sonnenverwöhnten Ostersonntag steigen am Ostermontag (2.4.) die Höchsttemperaturen auf bis zu 21 Grad in Palma de Mallorca und in Sa Pobla. Im Südosten sowie in der Tramuntana werden Werte bis zu 18 Grad erreicht. Dazu gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Der Wind weht schwach aus Osten und Südosten.

Nachts wird es frisch mit Tiefstwerten zwischen 4 Grad in den Höhenlagen im Norden und 7 Grad in Palma de Mallorca. Vergleichsweise mild bleibt es in Felanitx, hier sinkt die Temperatur laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet nicht unter 11 Grad. Es gelten keine Warnstufen wegen Windböen oder hoher Wellen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Für Dienstag sagt der Wetterdienst eine zunehmende Bewölkung bei etwas geringeren Tagestemperaturen voraus. Den meisten blauen Himmel gibt es laut Vorhersage am Nachmittag. Für Mittwoch werden meist blauer Himmel und stabile Temperaturen erwartet. /ff