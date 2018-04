In Deutschland nennt man das Sommer

Das gute Wetter zu Ostern auf Mallorca war nur ein kleiner Vorgeschmack. Nach kurzen Regenschauern zeigt sich die Insel in den kommenden Tagen von ihrer sonnigen Seite mit frühlingshaften Temperaturen.

In der Nacht von Montag (2.4.) auf Dienstag kühlt es in Palma de Mallorca auf 8 Grad ab. Der Tag beginnt bewölkt. Ortsweise kann es leichte Niederschläge geben, zum Teil in Form von mit Sahara-Sand versetztem Regen. Die Wolken verziehen sich jedoch im Tagesverlauf. Die Höchsttemperatur erreicht laut dem spanischen Wetterdienst Aemet Sa Pobla mit 22 Grad. In Palma de Mallorca soll das Thermometer 19 Grad anzeigen.

Das warme Wetter setzt sich zunehmend auch nachts durch. So kühlt es in Palma de Mallorca nur noch auf 11 Grad ab, 13 in Felanitx.

Im Wochenverlauf steigen die Tagestemperaturen am Mittwoch. Zudem erwartet die Insel eine sonnige Woche – fast wie ein ganzer Sommer in Deutschland. /rp