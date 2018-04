Palma de Mallorca erklärt den April zum Monat des Fahrrads

Für die Bewohner und Besucher der Stadt Palma de Mallorca soll im April kein Tag ohne Fahrrad vergehen. Das zumindest hat die Stadtverwaltung beschlossen, die sich damit der Initiative "30 Dies am Bici" (30 Tage mit dem Fahrrad) anschließt. Unter dem Motto "Jedes Rad ist ein Auto weniger" wird es in diesem Frühlingsmonat eine Reihe von Aktivitäten geben, um für das Fahrrad als Verkehrsmittel zu werben.

So gibt es am Internationalen Tag des Fahrrads, am 19. April, eine Verlosung, bei der ein Fahrrad verlost wird. Ausgelost wird unter allen Teilnehmern, die in den Tagen zuvor im sozialen Netzwerk Instagram Fotos mit dem Hashtag #30DEBPALMA veröffentlichen. Freilich geht es um Bilder, die den täglichen Einsatz des Rades dokumentieren.

Mobilitätsreferent Joan Ferrer erklärt die Idee hinter dem Vorhaben: "Ziel ist es, das Radfahren zur Gewohnheit zu machen. Wer 30 Tage lang hintereinander das Fahrrad benutzt, wird feststellen, dass es sich um ein effizientes und schnelles Verkehrsmittel handelt. Wir rufen die Bürger dazu auf, das Fahrrad nicht nur sporadisch, sondern im Alltag zu benutzen."

Am 7. April organisiert die Stadt eine geführte Citytour unter dem Motto "Die Märkte der Stadt". Besucht werden die Märkte Olivar, Pere Garau und Santa Catalina sowie der Bio-Wochenmarkt auf der Plaça dels Patins (eigentlich Plaça del Bisbe Berenguer de Palou). Am 14. April gibt es es eine historische Citytour zum Thema Vergangenheitsbewältigung "Ruta de la memòria històrica amb bicicleta". Am 21. April veranstaltet die Stadt eine Art Fahrrad-Schnitzeljagd. Einschreibungen sind über die Website www.mobipalma.mob möglich. /tg