Segler vor Mallorca oder Ibiza vermisst

Ein vermisstes Segelboot sucht die spanische Seenotrettung seit Samstag (31.3.) vor Mallorca oder Ibiza. Das neun Meter lange Boot war am Freitagmorgen von der katalanischen Küstenstadt Salou in See gestochen. An Bord befindet sich ein 37-jähriger Mann ohne Begleitung, der vermutlich von dem Unwetter überrascht wurde. Der Segler nahm ursprünglich Kurs auf Ibiza. Die Seenotrettung vermutet allerdings, dass er sich inzwischen in den Gewässern vor Mallorca befinden könnte. Seit Freitagabend um 23 Uhr ist der Kontakt zu dem Boot abgebrochen.

An der Suche beteiligen sich Hubschrauber und ein Wasserflugzeug von Salvamento Marítimo sowie ein weiteres Flugzeug der SAR. Die Suchmeldung wurde per Funk an alle in Reichweite befindlichen Schiffe gesendet. /tg