Arbeitslosigkeit auf Mallorca sinkt weiter

Die Arbeitslosigkeit auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln sinkt weiter. Im März waren auf den vier Inseln 53.731 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren 4.564 oder 7,83 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmonat. Diese Daten veröffentlichte am Dienstag (3.4.) das Arbeitsministerium.

Verglichen mit Februar 2018 war der Rückgang der Arbeitslosen im März sogar noch deutlicher: insgesamt 5.650 Personen oder 9,51 Prozentpunkte weniger. Landesweit waren im März 3.422.551 Menschen ohne Arbeit. Auch das sind spürbar weniger als im März des vergangenen Jahres. Da waren in Spanien noch 279.766 Personen arbeitslos gemeldet.

Die deutlichsten Rückgänge gab es im Bereich der Dienstleistungen mit 52.905 Arbeitslosen weniger. In der Industrie waren 1.671 Menschen weniger ohne Job. Gestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen dagegen in der Bauwirtschaft (1.592 mehr), in der Landwirtschaft (449) sowie bei denjenigen, die bisher bereits ohne Arbeit waren (4.838). /jk